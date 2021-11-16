Европейский суд по правам человека призвал власти Грузии обеспечить необходимую медицинскую помощь Михаилу Саакашвили

Европейский суд по правам человека призвал власти Грузии обеспечить необходимую медицинскую помощь бывшему президенту Михаилу Саакашвили. Ранее сам бывший президент отказался от дистанционного участия в судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы. Саакашвили хочет присутствовать в суде лично. Он также заявляет, что готов прекратить голодовку, если его переведут из тюремной больницы в частную клинику.