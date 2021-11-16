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14:33, 16 ноября 2021

Европейский суд по правам человека призвал власти Грузии обеспечить необходимую медицинскую помощь Михаилу Саакашвили

Европейский суд по правам человека призвал власти Грузии обеспечить необходимую медицинскую помощь бывшему президенту Михаилу Саакашвили. Ранее сам бывший президент отказался от дистанционного участия в судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы. Саакашвили хочет присутствовать в суде лично. Он также заявляет, что готов прекратить голодовку, если его переведут из тюремной больницы в частную клинику.  


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