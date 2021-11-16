Санкт-Петербург обошел Москву по количеству новых заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки в северной столице выявлено более 3-х тысяч новых случаев, а в Москве – 2606, – сообщает оперативный штаб. Всего по России заразились около 37-ми тысяч человек – это минимальный показатель с начала ноября. Но смертность остается высокой. За сутки умерли еще 1240 человек.