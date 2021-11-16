Пограничная служба Польши предупредила потенциальных нарушителей границы, что в случае необходимости применит оружие

Пограничная служба Польши предупредила потенциальных нарушителей границы, что в случае необходимости без колебаний применит оружие. Сегодня выходцы из стран Ближнего Востока, которые хотят попасть в Евросоюз, снова пытались штурмовать границу. Они забросали камнями польских силовиков. Те в ответ применили спецсредства. Сообщается, что тяжело ранен один польский полицейский. Польская полиция утверждает, что мигранты, находящиеся на белорусской территории, бросают в сторону границы шумовые гранаты. В Варшаве уверены, что происходящее на границе координируется белорусскими спецслужбами.
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