Минобороны РФ подтверждает, что провело успешное испытание, в ходе которого поражен недействующий космический аппарат

Министерство обороны России подтверждает, что 15-го ноября провело успешное испытание, в ходе которого поражен недействующий космический аппарат «Целина Д». Военные утверждают, что никакой угрозы для орбитальных станций и космических аппаратов не было. США об этом знают. Более того, Россия расценивает как угрозу разработку и испытания Пентагоном ударных болевых средств в космосе, – подчеркивается в заявлении российского Министерства обороны.

Ранее США обвинили Россию в испытаниях противоспутникового оружия, в результате которого появились многочисленные обломки и мелкий космический мусор, которые, как считают в Вашингтоне, значительно увеличат опасность для экипажей и Международной космической станции. Вчера сообщалось о том, что космонавтам пришлось перейти в корабль «Союз» и Crew Dragon из-за угрозы столкновения МКС с космическим мусором. Сообщалось, что речь идет об обломках спутника, и при этом не уточнялось, какого.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал лицемерными обвинения США в адрес России. Лавров добавил, что США сами активно развивают гонку вооружений в космосе. Он напомнил, что в прошлом году американцы создали космическое командование и приняли стратегию по космосу. В Москве это расценивают как попытку создания военного преимущества в космосе.