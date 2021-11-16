Россияне с сегодняшнего дня смогут получить бумажные сертификаты о вакцинации в центрах «Мои документы»

Правда, нововведение, как пояснили в правительстве, будет актуальным не для всех категорий граждан. В этом смог убедиться корреспондент «Эха Москвы». Во многофункциональных центрах в столичных районах Измайлово и Восточное Измайлово, несмотря на дневные часы, довольно многолюдно. Правда, ажиотаж не связан с большим количеством желающих получить бумажные сертификаты о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Как правило, люди приходят за решением других проблем. При этом одна из сотрудниц МФЦ рассказала, что спрос на сертификат большой – правда, у тех, кто не совсем понимает, как именно предоставляется услуга. По ее словам, документ в первую очередь нужен тем, у кого нет распечатанного на сервисе «Госуслуги» подтверждения вакцинации или перенесенного коронавируса либо же нет самого аккаунта на портале. Сотрудница упомянула, в том числе, и тех, у кого нет современных смартфонов или же самих мобильных телефонов. Тем же, у кого есть сертификат на портале «Госуслуги», бумажный сертификат будет не так актуален.

В самом документе будут указаны персональные данные человека – в том числе инициалы, дата рождения, паспортные данные и медицинский полис, информация о прививке, а также – в верхнем углу документа – специальный QR-код, по которому можно будет посещать общественнные места.

Бумажный сертификат о вакцинации будет выдаваться после второй прививки, он будет действовать ровно год.