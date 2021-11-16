Резко обострилась ситуация на границе Белоруссии и Польши

Польские военные сообщают о попытках мигрантов прорвать ограждения.

Министерство обороны Польши заявило, что прибывшие из стран Ближнего Востока атаковали на границе польских солдат не только камнями, но и — впервые за неделю – шумовыми гранатами. В ведомстве уверены, что людей, пытающих прорваться через укрепления в Евросоюз, вооружили власти Белоруссии. Между тем, ТАСС сообщает, что несколько светошумовых гранат взорвались перед мигрантами, российское информагентство это расценило как ответ польской стороны на забрасывание палками и камнями. ТАСС также передает, что мигрантов разгоняют водометами и слезоточивым газом, над границей завис польский военный вертолет. По данным агентства РИА Новости, чей корреспондент также наблюдает за столкновениями с белорусской стороны, к участку границы прибыли сотрудники спецслужб Белоруссии. В Союзе журналистов республики заявили, что от слезоточивого газа пострадали два сотрудника СМИ.

Уже больше недели в Белоруссии рядом с Польшей находятся почти две тысячи мигрантов, в основном из Ирака, которые хотят попасть в ЕС.

Зарубежные издания по-разному отреагировали на завершившиеся переговоры Ангелы Меркель и Александра Лукашенко. «То, что происходит сейчас на границе с ЕС со стороны Белоруссии -— это месть режима Александра Лукашенко Западу за то, что объединённая Европа ввела санкции после того, как Лукашенко силой сохранил власть над страной», — не исключают обозреватели агентства Reuters, — Ангела Меркель сделала всё, чтобы попытаться снизить ущерб от этого кризиса.

Эстонский порта EER приводит слова главы парламентского комитета по иностранным делам Марко Михкельсона, который сказал, что разочарован разговором Меркель и Лукашенко: в том числе и потому, что ЕС официально не признает последнего президентом Беларуси, а теперь получается, что он вместе с Путиным и Меркель оказываются на одном уровне.

«Пришло время для дипломатии, а не игры мускулами», — так говорится в статье на сайте «Немецкой волны», — и вот к разговору с Лукашенко подключилась Ангела Меркель, которая до этого уже беседовала с российским президентом Путиным". Авторы статьи уверены, что к делу должны подключиться международные организации, например — ОБСЕ. Ведь именно она наиболее точно подходит к разрешению конфликта по всем критериям: от опыта работы до авторитета в регионе. «Почему там до сих пор молчат, — непонятно», — отмечается в публикации.

Ранее главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции в отношении белорусских чиновников и организаций, которые по мнению Брюсселя, могут быть причастны к миграционному кризису.