Соединённые Штаты обвиняют Россию в испытании противоспутникового оружия, которое поставило под угрозу МКС

Соединённые Штаты обвиняют Россию в испытании противоспутникового оружия, которое поставило под угрозу Международную космическую станцию. Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что испытания были проведены накануне. По словам Прайса, в результате испытаний образовалось более полутора тысяч фрагментов космического мусора. Свою обеспокоенность произошедшим выразили также в NASA и в Пентагоне.

Военный обозреватель Александр Гольц сказал «Эху», что пока нет точной информации о произошедшем на орбите.

Старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения в Женеве Павел Подвиг в эфире «Эха» отметил, что несколько коммерческих компаний уже в первые часы после произошедшего сообщили об испытаниях.

Москва отрицает использование противоспутникового оружия. Министр иностранных дел Сергей Лавров считает обвинения из Вашингтона голословными. По его словам, американские военные сами испытывают орбитальные ударные комплексы, тем самым развивая гонку вооружений. До выступления министра единственным официальной реакцией на обвинения США можно было считать заявление Роскосмоса. Газета «Коммерсантъ» в частности интересовалась, могли ли обломки от якобы сбитого Россией старого советского спутника создать угрозу для Международной космической станции. В ответ на запрос ведомство заявило, что экипаж МКС штатно выполняет работы согласно программе полеты. Орбитальные параметры находятся в так называемой зеленой зоне. Остальные вопросы не входят в компетенцию госкорпорации, добавили в Роскосмосе.

К слову, именно Роскосмос дважды за неделю сообщал со ссылкой на Центр управления полетами об угрозе столкновения с космическим мусором. При этом упоминались фрагменты сбитого китайцами еще в 2007 году аппарата.

Минобороны России, в ведении которого находятся военно-космические силы и в частности космические войска, на запросы журналистов пока не ответили.

Нет реакции на обвинения со стороны США и от Кремля. Традиционный брифинг пресс-секретаря Дмитрия Пескова не состоится сегодня по техническим причинам, сказали нашему корреспонденту в администрации президента.