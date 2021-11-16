Генеральный прокурор: Российскую тюремную систему продолжает лихорадить

Российскую тюремную систему продолжает лихорадить, –именно так выразился генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая в Госдуме. По словам Краснова, прокуроры выявили более 100 тысяч нарушений в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Особое беспокойство вызывают факты насилия в отношении заключенных. Генпрокурор сообщил, что лично контролирует ситуацию.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеофайлы ФСИН о пытках в колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей.