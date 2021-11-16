РИА: Несколько человек обратились к врачам после того, как польские силовики применили слезоточивый газ и водометы

По данным корреспондента РИА Новости, несколько человек обратились к белорусским врачам после того, как польские силовики применили слезоточивый газ и водометы против мигрантов. Сегодня снова была попытка прорыва границы с Польшей. Мигранты ломали заграждения и бросали камни в польских силовиков. Те в ответ применили спецсредства.

Польские военные утверждают, что белорусские силовики снабдили мигрантов шумовыми гранатами. В Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что армия усилила охрану границы, и у военных есть план реагирования на любое развитие событий.

Сейчас в районе границы находятся насколько тысяч человек, желающих попасть в Евросоюз. В Европе считают, что столкнулись с гибридной агрессией белорусского режима.

Латвия вскоре завершит установку временного заграждения из ключей проволоки на границе с Белоруссией. Ранее работы планировалось завершить на этой неделе. Теперь срок переносится на конец ноября – начало декабря, в том числе, из-за проблем с поставкой колючей проволоки из-за ситуации с коронавирусом.