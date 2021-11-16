Российские власти пока не комментировали обвинения США в испытания противоспутникового оружия и создании угрозы МКС

Российские власти пока не комментировали обвинения США в испытания противоспутникового оружия и создании угрозы Международной космической станции. По данным Госдепартамента, в результате испытаний появилось более полутора тысяч обломков и сотни тысяч фрагментов мелкого космического мусора, который угрожает астронавтам и космонавтам на МКС.

В Роскосмосе «Коммерсанту» заявили, что ситуация штатная. Вопросы испытаний не входят в компетенцию ведомства, – отмечает «Коммерсантъ». Комментариев министерства обороны России пока не последовало.