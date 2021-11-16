Основатель «Яблока» упрекает проект «Умное голосование» в причастности к попыткам властей ликвидировать «Мемориал»

Основатель партии «Яблоко» упрекает проект «Умное голосование» в причастности к попыткам властей ликвидировать общество «Мемориал*». В большой статье на эту тему Григорий Явлинский пишет, что с подачи сторонников политика Алексея Навального в стране прошла громкая агитация за коммунистов и сталинистов, и влияние их идей стало более ощутимым. Вместе с тем, в основном статья основателя «Яблока» посвящена ответственности властей и, в частности, президента страны за преследование историков и правозащитников.

Напомним, российские власти считают общество «Мемориал» иностранным агентом.



* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.