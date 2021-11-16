Петербургские работодатели получили право отстранять непривитых сотрудников от работы

Вместе с тем постановление петербургского Роспотребнадзора, которое вступило в силу сегодня, затрагивает не все сферы занятости. В первую очередь рекомендации роспотребнадзора коснулись сферы образования, здравоохранения, торговли и и некоторых других. Месяцем позже ограничения начнут действовать в других сферах, в том числе на производстве. Работников этих предприятий смогут отстранять с 16 декабря.
2021-11-16T13:06:44+03:00
2021-11-16T13:06:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2936840-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:06, 16 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…