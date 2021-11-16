Петербургские работодатели получили право отстранять непривитых сотрудников от работы

Вместе с тем постановление петербургского Роспотребнадзора, которое вступило в силу сегодня, затрагивает не все сферы занятости. В первую очередь рекомендации роспотребнадзора коснулись сферы образования, здравоохранения, торговли и и некоторых других. Месяцем позже ограничения начнут действовать в других сферах, в том числе на производстве. Работников этих предприятий смогут отстранять с 16 декабря.