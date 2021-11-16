Толпа мигрантов попыталась прорваться через границу Белоруссии и Польши

Польские силовики пытаются сдерживать нарушителей с помощью светошумовых гранат и водометов.

Что именно заставило беженцев перейти к активным действиям возле контрольно-пропускного пункта, неизвестно. Как сообщает интернет-издание «Зеркало», около полудня мигранты внезапно начали ломать заграждения на нейтральной полосе между государствами и бросать в поляков камни. На кадрах Минобороны Польши видно и слышно, как камни попадают в щиты в руках солдат.

Польские силовики отреагировали на провокацию незамедлительно. В агрессивно настроенных граждан полетели светошумовые гранаты. Слышны выстрелы, отмечает телеканал RT.

К границе подогнали водомет. Спецхтехника обдала нарушителей водой. В частности, удалось отразить атаку неизвестных с бревном в руках.

При этом как отмечают журналисты, температуры в районе столкновений приближается к нулю градусов. Государственное белорусское агентство БелТА утверждает, что против мигрантов применяют слезоточивый газ.

В подтверждение этой версии, телекомпания «Мир» публикует кадры с ребенком, который кашляет и плачет. При этом перед ним на коленях садится взрослый мужчина и выдувает сигаретный дым прямо в лицо.

Интернет-издание «Зеркало» сообщает, что в появившемся накануне стихийном лагере возле контрольно-пропускного пункта, почти не осталось людей и палаток. Но попытки штурма продолжаются.