КПРФ готовит обращение в КС по поводу правительственных законопроектов о введении системы QR-кодов

КПРФ готовит обращение в Конституционный суд по поводу правительственных законопроектов о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. Лидер партии Геннадий Зюганов заявил агентству Интерфакс, что нарушены шесть статей Конституции.

Несколько дней назад в Госдуму были внесены законопроекты, которые, по мнению властей России, будут стимулировать граждан делать прививки от коронавируса.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что система QR-кодов эффективна. Накануне он отметил, что в снижении темпов заболеваемости сыграли свою роль нерабочие дни. Впрочем, успокаиваться пока рано.