СМИ: Байден три раза отклонял пакет санкций в отношении РФ, который предлагал Совет национальной безопасности

Президент США Джо Байден три раза в текущем году отклонял пакет санкций в отношении России, который предлагал Совет национальной безопасности, – пишет газета «Политико». Согласно данным ее источников, по мнению главы Белого дома, предложения были недостаточно жесткими. В администрации Джо Байдена отказались предоставить подробности внутренних дискуссий относительно России.
2021-11-16T12:36:49+03:00
2021-11-16T12:48:16+03:00
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12:36, 16 ноября 2021
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