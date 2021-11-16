СМИ: Байден три раза отклонял пакет санкций в отношении РФ, который предлагал Совет национальной безопасности

Президент США Джо Байден три раза в текущем году отклонял пакет санкций в отношении России, который предлагал Совет национальной безопасности, – пишет газета «Политико». Согласно данным ее источников, по мнению главы Белого дома, предложения были недостаточно жесткими. В администрации Джо Байдена отказались предоставить подробности внутренних дискуссий относительно России.