СМИ: Группа мигрантов, которая находится на территории Белоруссии, пытается прорваться через границу с Польшей

Группа мигрантов, которая находится на территории Белоруссии, пытается прорваться через границу с Польшей, – сообщают корреспонденты различных СМИ с места событий. Польские силовики были вынуждены применить слезоточивый газ. Периодически слышны выстрелы.

Ранее в Варшаве заявляли, что не пропустят мигрантов, и вновь обвинили Минск в нагнетании обстановки.

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл некоторые детали телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель по поводу ситуации на границе. Лукашенко заявил, что была достигнута договоренность о постоянных контактах главы белорусского МИД Владимира Макея и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по разрешению миграционного кризиса. Лукашенко ожидает нового разговора в Меркель после ее консультаций с лидерами стран ЕС.

Отметим, что в Германии пока итоги беседы пока не комментируют.