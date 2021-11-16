В России выявлено 36 818 случаев коронавируса

Зафиксировано 1 240 летальных исходов.

Смертность до сих пор остается на высоком уровне: по официальным данным, больше летальных случаев было только в минувшую субботу. Тем временем количество заражений снижается уже с середины прошлой недели.

За последние сутки зарегистрировано почти 37 тысяч новых заболевших ковидом. Это минимальное значение за 3 недели.

Накануне главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в стране ситуация с эпидемией стала улучшаться на фоне двух последних неблагоприятных месяцев. Но при этом по сравнению с пиковыми показателями второй волны распространения вируса, которая наблюдалась в России около года назад, сегодня в стране даже при падении заболеваемости ежедневно выявляют на несколько тысяч заражений больше.

Почти 7% из обнаруженных за вчерашний день новых заболевших не имеют никаких симптомов ковида, сообщают в оперативном штабе. В Москве, в свою очередь, резко снизилось число новых заражений: до 2600. Показатели достигли сентябрьского уровня.

Несмотря на снижение заболеваемости, противоэпидемические ограничения власти обещают отменить только после завершения пандемии.