Бумажную версию сертификата о вакцинации от коронавируса с сегодняшнего дня можно получить в отделениях МФЦ

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что не все граждане пользуются смартфонами. Голикова добавила, что при проведении вакцинации гражданин может получить в медицинском учреждении справку, но уже без QR-кода для предъявления этого документа в другой медорганизации.
2021-11-16T12:06:03+03:00
2021-11-16T12:35:14+03:00
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12:06, 16 ноября 2021
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