Бумажную версию сертификата о вакцинации от коронавируса с сегодняшнего дня можно получить в отделениях МФЦ

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что не все граждане пользуются смартфонами. Голикова добавила, что при проведении вакцинации гражданин может получить в медицинском учреждении справку, но уже без QR-кода для предъявления этого документа в другой медорганизации.