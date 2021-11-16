Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил о возобновлении авиасообщения еще с рядом стран

С 1-го декабря будут выполняться рейсы в Бразилию, Аргентину, Бангладеш и Монголию. Это решение было принято после изучения эпидемиологической ситуации в этих государствах.
2021-11-16T12:05:45+03:00
2021-11-16T12:35:39+03:00
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12:05, 16 ноября 2021
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