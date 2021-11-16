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12:05, 16 ноября 2021

Силовые структуры утверждают, что смогли пресечь деятельность группировки, которая занималась легализацией мигрантов

Российские силовые структуры утверждают, что смогли пресечь деятельность группировки, которая занималась легализацией незаконных мигрантов. Россияне, которые были вовлечены в незаконную схему, получали вознаграждение в 50 тысяч рублей. Задержаны более 20-ти человек, решается вопрос об избрании меры пресечения.


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