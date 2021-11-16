Силовые структуры утверждают, что смогли пресечь деятельность группировки, которая занималась легализацией мигрантов

Российские силовые структуры утверждают, что смогли пресечь деятельность группировки, которая занималась легализацией незаконных мигрантов. Россияне, которые были вовлечены в незаконную схему, получали вознаграждение в 50 тысяч рублей. Задержаны более 20-ти человек, решается вопрос об избрании меры пресечения.
2021-11-16T12:05:30+03:00
2021-11-16T12:35:58+03:00
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12:05, 16 ноября 2021
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