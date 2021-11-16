Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко ожидает второго разговора с исполняющим обязанности Германии Ангелой Меркель. Он отметил, что обсуждалась ситуация на белорусско-польской границе. Со слова Лукашенко, Меркель взяла паузу, чтобы обсудить конкретные предложения с членами Евросоюза.

Официальные лица Германии пока итоги разговора не прокомментировали. Представитель правительства Штефан Зайберт лишь отметил, что Лукашенко и Меркель обсуждали тяжелую ситуацию на границе.

В обострении миграционного кризиса свою роль могла сыграть и Москвы, – заявил в эфире «Эха» зам.главного редактора «Газеты Выборча» Роман Инельский.

Накануне на встрече в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС одобрили введение санкций в отношении белорусских чиновников и организаций, причастных, по мнению Брюсселя, к миграционному кризису.

