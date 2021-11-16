Госкорпорация Роскосмос не подтвердила и не опровергла сведения США об испытаниях Россией противоспутникового оружия

В Вашингтоне ранее утверждали, что в результате тестирования появилась угроза для Международной космической станции.

В Роскосмосе решили ограничиться комментарием относительно опасений, возникших из-за появления космического мусора. В госкорпорации подчеркнули, что продолжают контролировать обстановку, чтобы предотвращать возможные угрозы для МКС, и назвали главным приоритетом «безопасность ее экипажа». Одновременно в организации призвали к совместным усилиям для обеспечения стабильности в космосе.

Между тем ранее Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором говорится, что Россия испытала противоспутниковое оружие, в результате чего она уничтожила один из своих космических аппаратов. Госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что в результате образовалось более 1,5 тысяч обломков, угрожающих МКС. В Пентагоне на этом фоне отметили, что Москва не предупреждала о проведении испытаний. Их, к слову, также уже осудили и в Минобороны Великобритании. В свою очередь, российские власти до сих пор никак не прокомментировали обвинения в свой адрес.

Накануне стало известно, что работающие на МКС космонавты и астронавты были вынуждены укрываться в кораблях «Союз» и Crew Dragon из-за угрозы космического мусора. При этом вероятность столкновения станции с ним оценивалась как малая.