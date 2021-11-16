ФСБ рапортует о пресечении деятельности преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов, в том числе через ЗАГСы. По версии следствия, злоумышленники брали деньги за изготовление поддельных документов и заключение фиктивных браков. Задержаны более 20-ти человек. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Всего в этом уголовном деле 42 фигуранта. Половина из них действовала в Москве и Подмосковье.