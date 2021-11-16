За здоровьем Михаила Саакашвили в тюремной больнице в Тбилиси будет следить группа приглашенных врачей

За здоровьем бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремной больнице в Тбилиси будет следить группа приглашенных врачей, – сообщили в Минюсте. Как ожидается, медики будут ежедневно предоставлять информацию общественности. Старший сын политика Эдуард обратился к властям Грузии с просьбой перевести отца в гражданскую больницу.

На этом фоне сегодня в Тбилиси должен начаться очередной судебный процесс против бывшего президента, на сей раз по делу о незаконном пересечении государственной границы.

Саакашвили приехал в Грузию в начале октября. Вскоре он был задержан и в тюрьме объявил голодовку.