Роскосмос: Российская система предупреждения продолжает контролировать обстановку после пролета космического мусора

Российская система предупреждения опасных ситуаций продолжает контролировать обстановку после пролета космического мусора у МКС, – утверждают в Роскосмосе. В госкорпорации сегодня сказали, что главным приоритетом пилотируемых полетов является безопасность экипажа. Так Роскосмос отреагировал на обвинения со стороны США.

В Вашингтоне утверждают, что Россия испытала накануне противоспутниковое оружие. В результате образовалось более полутора тысяч обломков и более мелкого космического мусора, который угрожает МКС.

Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби сказал, что разделяет озабоченность коллег по поводу испытаний Россией противоспутникового оружия: «Самая серьёзная проблема – это сам мусор, который сейчас плавает там и может представлять опасность, в том числе для МКС. Возможности, которыми уже обладает и хочет развивать Россия, могут представлять угрозу не только нашей национально безопасности, но и интересам безопасности других космических держав. Очевидно, нас беспокоит любая нация, которая будет вооружать космос или сделает космос менее благоприятным для мирных коммерческих предприятий и исследований. Мы хотим, чтобы космическая сфера подчинялась международным нормам и правилам, чтобы все космические державы могли исследовать её ответственно. А это был безответственный поступок». Кирби подчеркнул, что Россия не поставила США в известность о намерении провести испытания противоспутникового оружия.