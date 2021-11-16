Профсоюзы в Приморье обеспокоены отстранением от работы непривитых сотрудников

Они просят власти сдвинуть сроки вакцинации.

С понедельника в Приморье согласно постановлению главного санитарного врача региона работодатели могут отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые не сделали первый укол вакциной от коронавируса. За первый день отстранены были 1200 человек, подсчитала Федерация профсоюзов Приморского края. Она обратилась к властям с просьбой минимум на месяц перенести сроки вакцинации, после которых непривитых могут лишать работы. В организации отмечают, что некоторые сотрудники, которые хотели привиться, могли столкнуться с трудностями – так, по данным профсоюзов, в пунктах вакцинации возникли очереди, а в отдельных местах не хватило вакцин.

В Приморье была введена обязательная вакцинация для работников целого ряда отраслей.

Недавно власти региона предупредили, что собираются ввести обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет.