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11:04, 16 ноября 2021

СПЧ планирует обсудить с главой государства закон об иноагентах, пытки в тюрьмах и систему QR-кодов

Совет по правам человека при президенте планирует обсудить с главой государства закон об иноагентах, пытки в тюрьмах и систему QR-кодов.

В СПЧ надеются на встречу с президентом уже в середине декабря. Точная дата пока не назначена. Одной из главных тем встречи правозащитники называют пытки в СИЗО и колониях. Доклады об этом готовятся на основе на опубликованных правозащитным проектом Gulagu.net записей издевательств. Еще один вопрос на повестке встречи с Путиным — закон об иноагентах. В Совете не выступают за полную его отмену, но считают, что нужно изменить некоторые положения. В частности, предусмотреть механизм предупреждения тех, кто в ближайшее время может получить такой статус. Уведомление, по словам членов Совета, стоит направлять за три месяца. Если за этот срок потенциальный иноагент не исправится, то только тогда попадет в реестр. В СПЧ также предлагают закрепить в законе статус убежищ для жертв домашнего насилия. По словам докладчиков, сегодня из них насильно вывозят людей даже после того, как те отказываются от воссоединения с родственниками, от которых сбежали. Сам председатель Совета Валерий Фадеев намерен обсудить законопроект о введение QR-кодов в транспорте и связанные с ним риски в виде, например, утечки персональных данных.

Некоторые темы встречи с Путиным будут согласовываться с администрацией президента, добавили в СПЧ.


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