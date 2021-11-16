Министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе одобрили санкции против белорусских чиновников и организаций

Министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе одобрили индивидуальные санкции против белорусских чиновников и организаций. Это связано с миграционным кризисом на границе с Польшей. Под ограничения подпадут авиакомпании, турагентства и физические лица, причастные, по мнению Брюсселя, к перевозке мигрантов. В частности, будут разорваны контракты с «Белавиа». Это означает, что Белоруссии придется вернуть находящиеся в лизинге самолеты или готовиться к судебным разбирательствам.

Минск готов к новым европейским санкциям, – заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.

После встречи в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не пропустит с территории Белоруссии ни одного мигранта, при этом готов оказать беженцам гуманитарную помощь.