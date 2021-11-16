«Роскосмос» не подтвердил и не опроверг заявления США об испытании Россией спутникового оружия

Вашингтон считает, что обломки сбитого российскими силами спутника представляют опасность, в том числе для МКС.

На вопрос газеты «Коммерсантъ» об угрозе, которые обломки якобы сбитого Россией старого советского спутника несут для Международной космической станции, в ведомстве Дмитрия Рогозина ответила весьма скупо. Там заявили, что экипаж МКС штатно выполняет работы согласно программе полета, орбитальные параметры находятся в так называемой зеленой зоне. А остальные вопросы не входят в компетенцию Госкорпорации.

Минобороны на подозрения США в милитаризации космоса пока не отреагировало.

Госдепартамент считает, что Россия накануне провела разрушительные испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту против одного из своих спутников. Эти действия госсекретарь Энтони Блинкен назвал безрассудными. В результате испытаний, по данным США, образовались полторы тысячи осколков, которые угрожают другим космическим аппаратам.

В Пентагоне заявили, что Москва не предупреждала партнеров об испытаниях. В Вашингтоне уже пообещали дать ответ на эти действия.

В понедельник экипажу МКС несколько раз пришлось укрываться в кораблях «Союз» и Крю Дрэгон из-за угрозы столкновения с космическим мусором.