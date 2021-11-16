Издатель «Медиазоны»* Верзилов** заверил, что у Pussy Riot обязательно будут новые акции

Издатель «Медиазоны»* Петр Верзилов** заверил, что у Pussy Riot обязательно будут новые акции. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Обязательно будут. Pussy Riot – достаточно большой коллектив, в который входит много человек, более того, новые появляются люди или старые участники, которые какое-то время не проявляли активность, вдруг начинают что-то делать. Конечно, будут акции, обязательно будут, куда же без них. Как все видят, в последнее десятилетие практически, с разной эпизодичностью, с разными перерывами очень крупные и резонансные акции проходят», — сказал он.

*СМИ, признанное иностранным агентом

**физлицо, признанное иностранным агентом