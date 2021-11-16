Объявленный в розыск издатель «Медиазоны»* Верзилов** не исключил своего возвращения в Россию

Объявленный в розыск издатель «Медиазоны»* Петр Верзилов** не исключил своего возвращения в Россию. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я нахожусь заграницей прежде всего, потому что у меня здесь, так получилось, что достаточно большое количество творческих планов, а именно разные кинопроекты, которые накопились за время пандемии и закрытых границ. Последние несколько месяцев я активно их реализую и это, прежде всего, объясняет то, что я нахожусь заграницей, а не какие-то федеральные розыски, иностранные агентские статусы и иные соображения, выдвинутые со стороны государства. Да, [я собираюсь вернуться], вполне, конечно, абсолютно этого не исключаю, вообще никак», — сказал он.

П.Верзилов** отметил, что объявление в розыск не стало для него новостью.

«Это вообще не было для меня неожиданной новостью, она разошлась вчера очень сильно по разному российскому и международному медиапространству, но я-то знал об этом достаточно давно, поэтому то, что я в федеральном розыске, абсолютно для меня не было ни малейшим сюрпризом. Это процессуальная штука, которая связана с тем, что висит у меня дело по недекларации двойного гражданства, второго моего паспорта, канадского, и Следственный комитет, как-то очень неспешно волоча, периодически производит какие-то действия, а вернее почти их не производит. Понятно, что с течением времени у них есть такая процедура, как объявление в федеральный розыск», — подчеркнул он.

МВД накануне объявило в розыск издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова**. Как сообщал ранее его адвокат Леонид Соловьев, это связано с делом о сокрытии сведений о втором гражданстве. Петру Верзилову** грозит штраф или обязательные работы.

*СМИ, признанное иностранным агентом

**Физлицо, признанное иностранным агентом