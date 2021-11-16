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Эксклюзив Эха 10:40, 16 ноября 2021

Эксперт: Все прямые и косвенные свидетельства указывают на то, что Россия проводила противоспутниковые испытания

Все прямые и косвенные свидетельства указывают на то, что Россия действительно проводила противоспутниковые испытания. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения в Женеве, руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг.

«Все указывает на то, что это действительно было испытание. Есть и прямые свидетельства в виде заявлений Соединенных Штатов. Есть и косвенные свидетельства, которые говорят о том, что эти заявления соответствуют действительности. Я убежден, что буквально в течение нескольких дней, по мере того как Соединенные Штаты будут опубликовывать орбитальные элементы этих фрагментов, которые они зафиксировали, мы узнаем гораздо больше. Сейчас существует много возможностей восстановить события вплоть до самых мельчайших деталей. Космическая обстановка отслеживается всеми. Сейчас уже есть несколько коммерческих компаний, которые в первые часы после того, что произошло, указали на то, что это были действительно испытания противоспутниковые. Они говорили так: «Там, где был этот спутник «Космос 1408», там мы видим облако фрагментов». Все видно», — сказал он.
По мнению эксперта, противоспутниковые испытания в космосе не имеют смысла.

«Сейчас идет очень много беспокойства по поводу того, что спутники под угрозой. Практически все страны пытаются развернуть какие-то системы, чтобы якобы защитить свои спутники в космосе или наоборот представить угрозу спутникам других стран. Я большой скептик в этом смысле, я считаю, что противоспутниковое оружие особого смысла не имеет. И, на самом деле, во время Холодной войны Советский союз и Соединенные Штаты пришли в общем к этому же выводу, но сейчас возможность такая есть у многих. Нынешняя сеть испытаний началась в 2007 году, когда Китай испытал свой спутник, там образовалось очень большое количество фрагментов. Потом Соединенные Штаты ответили в 2008, фрагментов вроде не осталось. Понять, зачем это испытание было проводить сложно, потому что сомнений в том, что у России существуют такие возможности, ни у кого нет», — заключил он.

Соединенные Штаты обвиняют Россию в испытаниях противоспутникового оружия, которые создали угрозу для Международной космической станции. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Н.Прайс подчеркнул, что испытания оружия состоялись 15 ноября. Их целью служил один из российских спутников. В результате образовалось более полутора тысяч фрагментов космического мусора, а также сотни тысяч более мелких объектов. Накануне экипаж МКС был вынужден укрываться в кораблях «Союз» и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли утверждает, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудит сегодня эту тему с представителями NASA, которые приехали в Москву.


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