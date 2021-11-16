Более 150-ти тысяч жителей Дагестана остались без энергоснабжения из-за непогоды

В некоторых районах выпал мокрый снег и наблюдается сильный ветер, – передает агентство Интерфакс. В восстановительных работах задействованы около 80-ти бригад электриков.
2021-11-16T10:35:15+03:00
2021-11-16T10:35:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 16 ноября 2021
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