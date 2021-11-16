Зеленский пообещал, что каждому гражданину Украины, прошедшему полный курс вакцинации, выплатят по одной тысячи гривен

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что каждому гражданину страны, прошедшему полный курс вакцинации от коронавируса, выплатят по одной тысячи гривен (это около 38 долларов). В видеообращении Зеленский говорит, что на эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал, посетить любое учреждение культуры или купить билет для путешествий по Украине. На реализацию программы будет выделено 6 миллиардов гривен.