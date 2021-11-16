В Японии депутаты от правящей партии намерены вернуть выплаченные им государственные пособия

В Японии депутаты от правящей Либерально-демократической партии намерены вернуть выплаченные им государственные пособия в размере 1-го миллиона иен каждому. Руководитель представительства ТАСС в Токио Василий Головнин рассказал «Эху Москвы», что ранее эти выплаты вызвали возмущение среди японцев. По закону выплаты в госказну вернуть нельзя, поэтому правящая партия будет искать благотворительный фонд, в который будут перечислены деньги.