Минздрав утвердил новый формат сертификата о вакцинации против коронавируса

Справка о вакцинации, перенесенном заболевании или медицинском отводе от прививки должна выдаваться при обращении пациента в бумажном виде. Получить ее можно в медучреждении или в МФЦ. Копия автоматически формируется на портале Госуслуг.

В справке указаны паспортные данные, СНИЛС и полис ОМС. Также прописаны даты выдачи сертификата, информация о полученной прививке, включая производителя и серию препарата, фамилия и инициалы врача с подписью и печатью медицинской организации. Отдельный раздел посвящен побочным эффектам после прививки.

Qr-код находится в левом верхнем углу документа. С его помощью можно проверить срок действия документа. В приказе Минздрава указано, что после вакцинации от ковида код действует год, а после перенесенной болезни – полгода. При этом если привитый переболел, то весь оставшийся срок действия сертификата о вакцинации аннулируется.



Правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые регламентируют использование QR-кодов в магазинах, кафе и на отдельных видах транспорта.