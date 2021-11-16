В Кузбассе почти 300 горняков эвакуированы из шахты из-за задымления

Сигнал о задымлении поступил спасателям Кемеровской области сегодня утром. Нештатную ситуацию обнаружили в ходе планового осмотра шахты «Алардинская», которая принадлежит Распадской угольной компании. На некоторых ее участках инспекторы зафиксировали высокую концентрацию угарного газа, которая оказалась выше допустимого уровня. Из-под земли рабочих срочно эвакуировала военизированная горноспасательная часть. Как утверждает руководство промышленной компании, поднять на поверхность удалось всех. Пострадавших нет. Продолжается ли под землей горение до сих пор, не уточняется. Шахта находится на юге Кемеровской области. Она приносит около 10-15% ценной марки коксового угля в России, который экспортируется как в регионы страны, так и за рубеж.

Сегодняшний инцидент — уже второй подобный в Кемеровской области с начала месяца: две недели назад задымление произошло на шахте «Байкаимская». Тогда из-под земли эвакуировали несколько десятков горняков.

Областная прокуратура проверяет соблюдение промышленниками закона об охране труда.