США обвиняют Россию в создании угрозы для МКС в результате испытания оружия в космосе

В Госдуме это назвали фантазиями.

Американские военные заявили, что накануне Россия испытала ракету спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. Она поразила старый советский спутник, который не работал уже много лет. В результате, по данным США, образовались полторы тысячи осколков, за которыми можно вести мониторинг, и еще сотни тысяч более мелких фрагментов, отследить которые невозможно. В НАСА заявили, что эти обломки могут представлять опасность для МКС. Накануне экипаж орбитальной станции был вынужден укрыться в кораблях «Союз» и Crew Dragon на время сближения с космическим мусором. В Пентагоне и Госдепартаменте США обвинили Россию в безответственном поведении и в создании угрозы для космических объектов других стран на десятилетия вперед.

В Минобороны России и в МИДе пока не отреагировали. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал «Интерфаксу», что фантазиям Госдепа нет предела и Россия милитаризацией космоса не занимается.

В 2007 году Китай сбил свой метеоспутник. Экипажу МКС до сих пор приходится делать маневры, чтобы не столкнуться с его обломками.