Лидеры Китая и США договорились поддерживать контакты, чтобы вернуть отношения стран на путь устойчивого развития

Виртуальная встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена продолжалась 3,5 часа. Как следует из заявления Белого дома, президент США заявил, что Вашингтон обеспокоен нечестными торговыми и экономическими действиями Китая. В свою очередь, китайские СМИ утверждают, что Пекин призывает США отказаться от давления на китайские компании.