Лидеры Китая и США договорились поддерживать контакты, чтобы вернуть отношения стран на путь устойчивого развития

Виртуальная встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена продолжалась 3,5 часа. Как следует из заявления Белого дома, президент США заявил, что Вашингтон обеспокоен нечестными торговыми и экономическими действиями Китая. В свою очередь, китайские СМИ утверждают, что Пекин призывает США отказаться от давления на китайские компании.
2021-11-16T09:34:35+03:00
2021-11-16T09:52:16+03:00
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09:34, 16 ноября 2021
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