Санкции ЕС против Белоруссии будут включать разрыв лизинговых контрактов с государственной авиакомпанией «Белавиа»

Санкции Евросоюза против Белоруссии будут включать разрыв лизинговых контрактов с государственной авиакомпанией «Белавиа». Минск обяжут вернуть эти самолеты, иначе предстоит судебное разбирательство, – сообщает агентство Reuters, ссылаясь на министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковни. Всего в парке «Белавиа» около 30-ти воздушных судов. Большинство из них взяты в лизинг.



Брюссель считает Минск виновным в миграционном кризисе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что некоторые авиакомпании уже отказались летать в Белоруссию.

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко постоянно утверждает, что Минск готов к новым европейским санкциями, в частности, может перекрыть транзит российского газа в Европу.