Счетная палата признала, что российская система ОМС работает недостаточно эффективно

Счетная палата признала, что российская система обязательного медицинского страхования работает недостаточно эффективно. В отчете отмечается, что, в частности, отсутствуют некоторые правила распределения средств и стандартов медпомощи. В Минздраве и Фонде ОМС утверждают, что пытаются устранить проблемы.