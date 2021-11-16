В «Распадской угольной компании» утверждают, что эвакуированы все горняки, которые находились в шахте «Алардинская» во время задымления. На одном из участков было выявлено превышение концентрации угарного газа. Произошло это при плановом осмотре. В шахте находились почти 300 человек.