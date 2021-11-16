Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключает своего ухода с поста до стыковых матчей ЧМ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключает своего ухода с поста до стыковых матчей Чемпионата мира. Об этом он заявил в передаче «Коммент.Шоу» на одноименном YouTube-канале. В ответ на вопрос комментатора Дениса Казанского он ответил, что решение займет около недели.

Сборная России проиграла хорватам со счетом 0:1 в заключительном матче отборочного турнира Чемпионата мира. Карпин сказал, что разочарован футболистами и тем, что сборная, как он выразился, «боялась играть в футбол».