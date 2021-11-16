В Приморском крае просят перенести сроки вакцинации, после которых непривитых могут отстранить от работы

Федерация профсоюзов Приморского края обратилась к властям региона с просьбой перенести сроки вакцинации, после которых непривитых сотрудников предприятий могут отстранить от работы. По данным организации, только за вчерашний день были вынуждены приостановить работу более тысячи человек. При этом прививочных пунктов в Приморье недостаточно, – считают в федерации. В крае за сутки выявили более 400 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии.
2021-11-16T09:05:46+03:00
2021-11-16T10:03:52+03:00
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09:05, 16 ноября 2021
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