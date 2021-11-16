«Ведомости»: Pfizer получила разрешение на испытания нового препарата от коронавируса в России

Фармацевтическая компания Pfizer, по данным газеты «Ведомости», получила разрешение на испытания нового препарата от коронавируса в России. В них примут участие 90 человек в различных регионах России.

К испытаниям, проведение которых одобрил Росздравнадзор, как пишет издание, привлекут граждан старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с людьми с симптомами коронавируса. Речь идет о препарате Paxlovid: недавно завершилась вторая фаза его клинических исследований. Представители Pfizer сообщили газете, что всего к испытаниям привлекли 7 тысяч человек из разных стран, в том числе и в России. В частности, тестирование пройдет на добровольцах в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и некоторых других городах и регионах. После исследований в Pfizer намерены обеспечить доступ к препарату на локальных рынках в случае его одобрения местными регуляторами.

В американской фармкомпании утверждают, что лекарство Paxlovid может на 89% сократить риски госпитализации или смерти после заражения коронавирусом. В частности, там говорят, что только менее 1% от принимавших препарат в течение трех дней оказались в больнице, в то время как среди использовавших плацебо этот показатель достиг 7%. Помимо этого, специалисты не зафиксировали ни одного случая смерти после испытаний Paxlovid, в то время как в группе с плацебо умерли более 1,5% добровольцев.

Контракты с Pfizer на поставку лекарства от коронавируса уже заключили Австралия, Великобритания и Южная Корея, ранее писала газета Financial Times.