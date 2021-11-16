Соединенные Штаты обвиняют Россию в испытаниях противоспутникового оружия, которые создали угрозу для МКС

Соединенные Штаты обвиняют Россию в испытаниях противоспутникового оружия, которые создали угрозу для Международной космической станции. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Нед Прайс подчеркнул, что испытания оружия состоялись 15-го ноября. Их целью служил один из российских спутников. В результате образовалось более полутора тысяч фрагментов космического мусора, а также сотни тысяч более мелких объектов.

Накануне экипаж МКС был вынужден укрываться в кораблях «Союз» и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором.

Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли утверждает, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудит сегодня эту тему с представителями NASA, которые приехали в Москву.