Власти России подготовили новый вариант ограничений на выдачу кредитов

Как пишет газета РБК, ЦБ не получит права вводить прямые ограничения по ссудам отдельно для 13-ти системно значимых банков. Этот пункт уберут из рассматриваемых Госдумой поправок. Эксперты считают, что такой подход может исключить переход заемщиков в менее крупные банки.