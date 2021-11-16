Верховный суд Татарстана должен рассмотреть иски противников введения системы цифровых кодов в общественных местах

Верховный суд Татарстана сегодня должен рассмотреть иски противников введения системы цифровых кодов в общественных местах. Истцы считают, что это требование противоречит Конституции и нормам закона, согласно которому граждане имеют право на отказ от профилактических прививок.

В Татарстане с 11-го октября введён запрет на посещение общественных мест без QR-кодов, которые можно получить лишь после вакцинации или недавно перенесенной болезни.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что система QR-кодов эффективна. Накануне он отметил, что в снижении темпов заболеваемости сыграли свою роль нерабочие дни. Впрочем, успокаиваться пока рано.

Накануне в России было выявлено около 38,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.