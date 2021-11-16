В Кемеровской области идет эвакуация горняков на угольной шахте «Алардинская», – сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах. Под землей возникло задымление. Что стало его причиной, пока неизвестно. В шахте находились около 300 рабочих.