В Кемеровской области идет эвакуация горняков на угольной шахте «Алардинская», – сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах. Под землей возникло задымление. Что стало его причиной, пока неизвестно. В шахте находились около 300 рабочих.
2021-11-16T08:31:39+03:00
2021-11-16T08:31:39+03:00
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08:31, 16 ноября 2021
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