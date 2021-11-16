Казахстан выразил готовность принять очередной раунд переговоров по Сирии

Он может пройти в Нур-Султане в 20-х числах декабря, сообщил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди. По его словам, уже получена официальная нота от российской стороны, теперь ожидается подтверждение от других сторон. Министр отметил, что даты согласовываются. После их определения Казахстан будет направлять официальное приглашение участникам процесса.

Последняя, 16-я встреча, прошла в столице Казахстана в июле. Странами-гарантами астанинского переговорного процесса по Сирии выступают Россия, Турция и Иран.

